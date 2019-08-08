Кличко висловився про жарти «Кварталу 95»

Аня Мартинюк 08 серпня 2019, 07:03

Віталій Кличко зробив цікаву заяву. За його словами, жарти студії «Квартал 95» створювались не просто так.

Новину передає «Преса України».

Столичний мер Києва Віталій Кличко дав нове інтерв’ю, у якому розповів, що жарти студії «Квартал 95» писалися для «зачистки» електорального поля. Він також додав, що жарти про його роботу були неприємними.

«До того, як (Володимир Зеленський – ред.) став Президентом, у мене особливих симпатій (до нього – ред.) не було. Як і у нього до мене. Якщо згадати всі ці жарти 95-го кварталу, де Кличко виставлявся в не дуже упередженому світлі - як людина недалека ... Виходив їх актор, який без зачіски (Євген Кошовий, - ред.), носив по сцені пояс ... Чемпіонський? А він - чемпіон? чемпіон чого?» - розповів Кличко.

За словами Віталія Кличка, у «кварталі» думали про вибори в Україні ще з 2015 року.

«Коли Зеленський виставив свою кандидатуру на президентських - зіставив просто, і пазли склалися», - додав Кличко.