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Кличко висловився про жарти «Кварталу 95»

Аня Мартинюк 08 серпня 2019, 07:03
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Кличко висловився про жарти «Кварталу 95»

Віталій Кличко зробив цікаву заяву. За його словами, жарти студії «Квартал 95» створювались не просто так.

Новину передає «Преса України».

Столичний мер Києва Віталій Кличко дав нове інтерв’ю, у якому розповів, що жарти студії «Квартал 95» писалися для «зачистки» електорального поля. Він також додав, що жарти про його роботу були неприємними.

«До того, як (Володимир Зеленський – ред.) став Президентом, у мене особливих симпатій (до нього – ред.) не було. Як і у нього до мене. Якщо згадати всі ці жарти 95-го кварталу, де Кличко виставлявся в не дуже упередженому світлі - як людина недалека ... Виходив їх актор, який без зачіски (Євген Кошовий, - ред.), носив по сцені пояс ... Чемпіонський? А він - чемпіон? чемпіон чого?» - розповів Кличко.

За словами Віталія Кличка, у «кварталі» думали про вибори в Україні ще з 2015 року.

«Коли Зеленський виставив свою кандидатуру на президентських - зіставив просто, і пазли склалися», - додав Кличко.

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