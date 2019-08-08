В Marvel показали геройський образ Кіану Рівза

Аня Мартинюк 08 серпня 2019, 06:28

Кіану Рівз стане героєм коміксів Marvel. Уже стало відомо, як виглядатиме його герой.

Новину передає «Преса України».

Ілюстратор Marvel Олександр Лозано оприлюднив на сторінці у соцмережі малюнок, на якому зображено героя відомого актора Кіану Рівза. Як відомо, голлівудська зірка може зіграти короля Атлантиди Немора.

Так, ескіз виконаний олівцем.

«Я люблю самовпевненого підводника в зелених трусах, але Кіану хотів би бачити в зухвалому чорному костюмі короля Атлантиди», - додав він під картинкою.

До слова, у коміксах Marvel Немор довгий час був антигероєм. Як повідомлялось раніше, Кіану Рівз запропонували зіграти одного з персонажей із суперможливостями з комікса «Вічні» Джека Кірбі.