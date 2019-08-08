В Marvel показали геройський образ Кіану Рівза

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Кіану Рівз стане героєм коміксів Marvel. Уже стало відомо, як виглядатиме його герой.
Новину передає «Преса України».
Ілюстратор Marvel Олександр Лозано оприлюднив на сторінці у соцмережі малюнок, на якому зображено героя відомого актора Кіану Рівза. Як відомо, голлівудська зірка може зіграти короля Атлантиди Немора.
Так, ескіз виконаний олівцем.
«Я люблю самовпевненого підводника в зелених трусах, але Кіану хотів би бачити в зухвалому чорному костюмі короля Атлантиди», - додав він під картинкою.
До слова, у коміксах Marvel Немор довгий час був антигероєм. Як повідомлялось раніше, Кіану Рівз запропонували зіграти одного з персонажей із суперможливостями з комікса «Вічні» Джека Кірбі.
14:01: Представник партії Медведчука програв вибори та відібрав у людей подарунки
13:43: Держлікслужба заборонила популярні ліки для діабетиків
13:28: У команді президента України ініціювали зниження цін на електроенергію
12:59: Порошенко не отримав жодної підозри за кримінальними справами – Луценко
12:30: Названо імена потенційних спікера, генпрокурора та прем’єра України
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