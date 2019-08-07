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Андрій Альоша, який хотів зайняти місце депутата під крилом партії кума Путіна Віктора Медведчука, пролетів та з відчаю вирішив забрати у виборців видані раніше подарунки.
Новину «Преса України».
Сьогодні, 7 серпня, стало відомо, що Андрій Альоша, кандидат в депутати від проросійської партії Віктора Медведчука «ОПЗЖ», пішов на відважний крок. Він вирішив забрати у людей всі подарунки, які були зроблені напередодні позачергових парламентських виборів.
Як відомо, в Раду «щедрий» чоловік не пройшов. Про подію розповів голова військово-цивільної адміністрації селища Зайцеве Володимир Веселкін.
«В цьому фото вся суть взаємовідносин між путінською колишньою "партією регіонів", а нині "...за життя", та їх виборцем. Перші майже гвалтують других, а другі заглядають в очі та продовжують терпіти з любов'ю. Путинській кандидат А.Альоша " подарував" мешканцям електроінструмент, а якийсь хлопець через три дні після виборів, забрав!», – зазначив він.
Володимир Веселкін також додав на своїй сторінці у соцмережі відповідне фото розписки.
14:01: Представник партії Медведчука програв вибори та відібрав у людей подарунки
13:43: Держлікслужба заборонила популярні ліки для діабетиків
13:28: У команді президента України ініціювали зниження цін на електроенергію
12:59: Порошенко не отримав жодної підозри за кримінальними справами – Луценко
12:30: Названо імена потенційних спікера, генпрокурора та прем’єра України
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