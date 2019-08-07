Представник партії Медведчука програв вибори та відібрав у людей подарунки

Аня Мартинюк 07 серпня 2019, 14:01

Андрій Альоша, який хотів зайняти місце депутата під крилом партії кума Путіна Віктора Медведчука, пролетів та з відчаю вирішив забрати у виборців видані раніше подарунки.

Новину «Преса України».

Сьогодні, 7 серпня, стало відомо, що Андрій Альоша, кандидат в депутати від проросійської партії Віктора Медведчука «ОПЗЖ», пішов на відважний крок. Він вирішив забрати у людей всі подарунки, які були зроблені напередодні позачергових парламентських виборів.

Як відомо, в Раду «щедрий» чоловік не пройшов. Про подію розповів голова військово-цивільної адміністрації селища Зайцеве Володимир Веселкін.

«В цьому фото вся суть взаємовідносин між путінською колишньою "партією регіонів", а нині "...за життя", та їх виборцем. Перші майже гвалтують других, а другі заглядають в очі та продовжують терпіти з любов'ю. Путинській кандидат А.Альоша " подарував" мешканцям електроінструмент, а якийсь хлопець через три дні після виборів, забрав!», – зазначив він.

Володимир Веселкін також додав на своїй сторінці у соцмережі відповідне фото розписки.