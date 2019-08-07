Держлікслужба заборонила популярні ліки для діабетиків

Аня Мартинюк 07 серпня 2019, 13:43

В українських аптеках не продаватимуть популярні ліки для лікування діабету. Стало відомо, чому.

Новину «Преса України».

Сьогодні, 7 серпня, стало відомо, що в Україні більше не продаватимуть популярні ліки "Метформін" для лікування цукрового діабету 2 типу. У Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками зазначили, що причина такого ходу подій - припинення дії Сертифікату відповідності виробництва лікарських засобів вимогам GMP № RU GMP 19756 Insp GMP 19756 / 12594-0008).

Як повідомлялось раніше, Держлікслужба заборонила реалізацію вітаміну для вагітних «Магне-B6». Препарат також приямають люди, які страждають від дефіциту магнію та від болей у м’язах.