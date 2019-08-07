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В українських аптеках не продаватимуть популярні ліки для лікування діабету. Стало відомо, чому.
Новину «Преса України».
Сьогодні, 7 серпня, стало відомо, що в Україні більше не продаватимуть популярні ліки "Метформін" для лікування цукрового діабету 2 типу. У Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками зазначили, що причина такого ходу подій - припинення дії Сертифікату відповідності виробництва лікарських засобів вимогам GMP № RU GMP 19756 Insp GMP 19756 / 12594-0008).
Як повідомлялось раніше, Держлікслужба заборонила реалізацію вітаміну для вагітних «Магне-B6». Препарат також приямають люди, які страждають від дефіциту магнію та від болей у м’язах.
14:01: Представник партії Медведчука програв вибори та відібрав у людей подарунки
13:43: Держлікслужба заборонила популярні ліки для діабетиків
13:28: У команді президента України ініціювали зниження цін на електроенергію
12:59: Порошенко не отримав жодної підозри за кримінальними справами – Луценко
12:30: Названо імена потенційних спікера, генпрокурора та прем’єра України
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