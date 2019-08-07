У команді президента України ініціювали зниження цін на електроенергію

Аня Мартинюк 07 серпня 2019, 13:28

Стало відомо, що в Україні буде знижена ціна на електроенергію. Однак лише для водоканалів.

Новину «Преса України».

Сьогодні, 7 серпня, стало відомо, що партія «Слуга народу» Володимира Зеленського та НКРЕКУ працюють над створенням проекту, який дозволить знизити вартість електроенергії для водоканалів. А саме на десять відсотків.

Відповідну заяву зробив представник президента в уряді Андрій Герус.

«Це (введення ринку електроенергії - ред.) відбулося з ростом ціни електроенергії (для водоканалів - ред.) на 25%. Просто перевести його на кінцевого споживача не правильно. Ми розробляємо механізм. Йде спілкування з регулятором, Міністерством енергетики, щоб знизити (вартість електроенергії - ред.) на 10% з рівня, який є на початок місяця», - розповів він.