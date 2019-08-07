Порошенко не отримав жодної підозри за кримінальними справами – Луценко

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Юрій Луценко заявив, що Петро Порошенко, хоч і фігурує у десятках кримінальних справ, однак досі ні однієї підозри не отримав.
Новину «Преса України».
Сьогодні, 7 серпня, поки що чинний генпрокурор України Юрій Луценко робив важливу заяву. За його словами, його соратник Петро Порошенко не отримав жодної підозри за відкритими кримінальними справами.
Відповідна заява прозвучала в ефірі українського радіо. Луценко уточнив, що у кожній справі п’ятий президент України проходить як свідок.
Генпрокурор також висловив думку, що десятки відкритих кримінальних став – це ніщо інше як антипіар.
«Чи є до нього (Порошенко, - ред.) питання у правоохоронних органів? Є. Чи є серед них безглузді? Маса. Можу сказати лише про одне: на даний момент Петро Порошенко, п'ятий президент України, проходить свідком у всіх справах. Ніяких підозр в установленому порядку йому не вручали», - підкреслив він.
Як повідомлялось раніше, Петро Порошенко повернувся в Україну.
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