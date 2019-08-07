Названо імена потенційних спікера, генпрокурора та прем’єра України 12:30
У Києві через швидкий кредит жінка наковталась таблеток 10:12
Кримінальні справи чекають: Порошенко повернувся в Україну 09:24
На тлі загибелі українських військових Франція погодилась провести «нормандську» зустріч 08:48
Проросійських «слуг народу» будемо перевиховувати – Арахамія 08:16
Світоліна потрапила у топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу 07:34
Війна на Донбасі: Українська сторона понесла багато втрат 07:00
Український бренд випускатиме футболки з портретом Порошенка 06:31
У Панамі порушено справу про відмивання грошей Порошенком 13:57
Журналіст запропонував брати у олігархів гроші на зарплати депутатам 13:37
Не відає, що творить: Супрун викрили у неякісному плагіаті медичних протоколів США 12:41
В Україні почнуть маркувати харчову продукцію по-новому 10:58
Не Барбі: Жива «лялька Кен» Родріго Алвес завів подругу 09:48
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Давид Арахамія розповів, які є кандидати на пост спікера ВРУ, генпрокурора країни та прем’єр-міністра.
Новину «Преса України».
Сьогодні, 7 серпня, майбутній голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, хто може зайняти такі ключові пости, як спікер ВРУ, генпрокурор, прем’єр-міністр України.
У новому інтерв’ю Арахамія зазначив, що політсила має шотр-лист кандидатів на посаду прем’єр-міністра Україну, яку нині займає Володимир Гройсман.
«Серед них заступник голови Офісу Президента з економічних питань Олексій Гончарук, виконавчий директор МВФ Владислав Рашкован, глава правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв, а також виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко», - зазначив він.
За словами політика, спікером, швидше за все, стане Дмитро Разумков.
«У Трускавці у нас не було жодного альтернативного кандидата. Тобто це безальтернативний кандидат» - наголосив Арахамія.
Тим часом генпрокурором країни може стати заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка. Однак на це місце є й інші кандидатури.
12:30: Названо імена потенційних спікера, генпрокурора та прем’єра України
10:12: У Києві через швидкий кредит жінка наковталась таблеток
09:24: Кримінальні справи чекають: Порошенко повернувся в Україну
08:48: На тлі загибелі українських військових Франція погодилась провести «нормандську» зустріч
08:16: Проросійських «слуг народу» будемо перевиховувати – Арахамія
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.