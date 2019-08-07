Названо імена потенційних спікера, генпрокурора та прем’єра України

Аня Мартинюк 07 серпня 2019, 12:30

Давид Арахамія розповів, які є кандидати на пост спікера ВРУ, генпрокурора країни та прем’єр-міністра.

Новину «Преса України».

Сьогодні, 7 серпня, майбутній голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, хто може зайняти такі ключові пости, як спікер ВРУ, генпрокурор, прем’єр-міністр України.

У новому інтерв’ю Арахамія зазначив, що політсила має шотр-лист кандидатів на посаду прем’єр-міністра Україну, яку нині займає Володимир Гройсман.

«Серед них заступник голови Офісу Президента з економічних питань Олексій Гончарук, виконавчий директор МВФ Владислав Рашкован, глава правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв, а також виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко», - зазначив він.

За словами політика, спікером, швидше за все, стане Дмитро Разумков.

«У Трускавці у нас не було жодного альтернативного кандидата. Тобто це безальтернативний кандидат» - наголосив Арахамія.

Тим часом генпрокурором країни може стати заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка. Однак на це місце є й інші кандидатури.