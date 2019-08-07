Зеленський зателефонував Путіну

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Президент України став ініціатором телефонної розмови з кремлівським лідером. Стало відомо, про що говорили сторони.
Новину «Преса України».
Сьогодні, 7 серпня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський здійснив телефонний дзвінок до кремлівського лідера Володимира Путіна. Про це Зеленський повідомив на брифінгу.
Так, причина телефонно дзвінка – загибель українських захисників на Донбасі. За словами Зеленського, він заявив Путіну, що обстріли не наближають до миру. Він також закликав лідера Кремля вплинути на ситуацію.
Зеленський додав, що у відповідь він отримав слова, що «є деякі деталі, де нібито наші люди стріляють по їх цивільному населенню».
«Статистика трохи краще, хоча я не впевнений, що це гарне слово, так як загинули люди ... Раніше я говорив, що нам терміново треба зібрати лідерів «нормандської четвірки» і подивитися один одному в очі, і припинити цю війну», - також заявив він.
Володимир Зеленський додав, що має намір зателефонувати и президенту Франції Еммануелю Макрону.
12:30: Названо імена потенційних спікера, генпрокурора та прем’єра України
10:12: У Києві через швидкий кредит жінка наковталась таблеток
09:24: Кримінальні справи чекають: Порошенко повернувся в Україну
08:48: На тлі загибелі українських військових Франція погодилась провести «нормандську» зустріч
08:16: Проросійських «слуг народу» будемо перевиховувати – Арахамія
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