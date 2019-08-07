Зеленський зателефонував Путіну

Аня Мартинюк 07 серпня 2019, 11:48

Президент України став ініціатором телефонної розмови з кремлівським лідером. Стало відомо, про що говорили сторони.

Новину «Преса України».

Сьогодні, 7 серпня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський здійснив телефонний дзвінок до кремлівського лідера Володимира Путіна. Про це Зеленський повідомив на брифінгу.

Так, причина телефонно дзвінка – загибель українських захисників на Донбасі. За словами Зеленського, він заявив Путіну, що обстріли не наближають до миру. Він також закликав лідера Кремля вплинути на ситуацію.

Зеленський додав, що у відповідь він отримав слова, що «є деякі деталі, де нібито наші люди стріляють по їх цивільному населенню».

«Статистика трохи краще, хоча я не впевнений, що це гарне слово, так як загинули люди ... Раніше я говорив, що нам терміново треба зібрати лідерів «нормандської четвірки» і подивитися один одному в очі, і припинити цю війну», - також заявив він.

Володимир Зеленський додав, що має намір зателефонувати и президенту Франції Еммануелю Макрону.