Красуня Ріта Ора не помістилась у купальник

Аня Мартинюк 07 серпня 2019, 11:16

Британська співачка Ріта Ора була помічена на відпочинку. Зірка прибула на Ібіцу, де показала купальник міні.

Новину «Преса України».

Сьогодні, 7 серпня, стало відомо, що музична зірка Ріта Ора не залишила місця для фантазії своїм шанувальників, з’явившись у чорному мінікупальнику, який не міг витримати її пишний бюст.

Знаменитість відпочивала з друзями на яхті на Ібіці. 28-річна співачка була помічена папараці, які й зробили декілька знімків зірки.

«Вона демонструвала свої природні вражаючі риси», - відзначили журналісти.

До слова, деякі фото співачка розмістила на своїй сторінці у соцмережі.