Квентіна Тарантіно вигуляли Кремлем

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Легендарний кінорежисер Квентін Тарантіно прибув до Москви. Стало відомо, чи вразила його столиця Росії.
Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».
Сьогодні, 7 серпня, стало відомо, що кінорежисер Квентін Тарантіно прибув у Росію. Міністр культури РФ Володимир Мединський навіть особисто провів для кінорежисера екскурсію по Московському Кремлю.
Так, Тарантіно побачив Цар-дзвін і Цар-гармату. За попередніми даними, він залишився в захваті від побаченого. Тарантіно стало цікаво, що треба було зробити аби бути похованим в Кремлі або поруч з ним. Мединський зазначив, що треба бути як мінімум членом царської сім'ї.
Нагадаємо, Тарантіно прибув у Москву на прем'єру свого фільму «Одного разу в ... Голлівуді».
«Якщо фільм буде добре прийнятий, можливо, я не стану знімати десятий. Може бути, я зупинюся прямо зараз. Може бути, піду, поки я на піку. Подивимося», - також додав режисер.
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