Квентіна Тарантіно вигуляли Кремлем

Аня Мартинюк 07 серпня 2019, 10:44

Легендарний кінорежисер Квентін Тарантіно прибув до Москви. Стало відомо, чи вразила його столиця Росії.

Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».

Сьогодні, 7 серпня, стало відомо, що кінорежисер Квентін Тарантіно прибув у Росію. Міністр культури РФ Володимир Мединський навіть особисто провів для кінорежисера екскурсію по Московському Кремлю.

Так, Тарантіно побачив Цар-дзвін і Цар-гармату. За попередніми даними, він залишився в захваті від побаченого. Тарантіно стало цікаво, що треба було зробити аби бути похованим в Кремлі або поруч з ним. Мединський зазначив, що треба бути як мінімум членом царської сім'ї.

Нагадаємо, Тарантіно прибув у Москву на прем'єру свого фільму «Одного разу в ... Голлівуді».

«Якщо фільм буде добре прийнятий, можливо, я не стану знімати десятий. Може бути, я зупинюся прямо зараз. Може бути, піду, поки я на піку. Подивимося», - також додав режисер.