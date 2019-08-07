У Києві через швидкий кредит жінка наковталась таблеток

Аня Мартинюк 07 серпня 2019, 10:12

Столичні партрульні виявили на кладовищі жінку, яка наковталась таблеток. Встановлено, що вона вирішила покінчити життя самогубством через погрози збоку кредитної організації.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 серпня, стало відомо, що у Києві патрульні врятуваль жінку, яка пішла з дому, щоб накласти на себе руки. Так, вони відреагували на виклик чоловіка про те, що його дружина пішла на роботу й згодом надіслала йому повідомлення суїцидального характеру, після чого вона перестала відповідати на дзвінки.

У прес-службі київської поліції зазначили, що вранці жінці телефонували з кредитної компанії та погрожували.

«Раз по раз поліцейські дзвонили жінці. Під час однієї зі спроб, вона відповіла: «Не шукайте мене, я зараз там, де тихо і спокійно, зі своїми рідними». В результаті заявник припустив, що жінка могла піти на кладовище, оскільки не так давно померла її мати», - йдеться у повідомленні.

В результаті жінку знайшли у напівнепритомному стані біля могили матері. В руках вона тримала таблетки. Патрульні надали їй медичну допомогу та викликали швидку. Потерпілу госпіталізували.