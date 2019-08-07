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У Києві через швидкий кредит жінка наковталась таблеток

Аня Мартинюк 07 серпня 2019, 10:12
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У Києві через швидкий кредит жінка наковталась таблеток

Столичні партрульні виявили на кладовищі жінку, яка наковталась таблеток. Встановлено, що вона вирішила покінчити життя самогубством через погрози збоку кредитної організації.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 серпня, стало відомо, що у Києві патрульні врятуваль жінку, яка пішла з дому, щоб накласти на себе руки. Так, вони відреагували на виклик чоловіка про те, що його дружина пішла на роботу й згодом надіслала йому повідомлення суїцидального характеру, після чого вона перестала відповідати на дзвінки.

У прес-службі київської поліції зазначили, що вранці жінці телефонували з кредитної компанії та погрожували.

«Раз по раз поліцейські дзвонили жінці. Під час однієї зі спроб, вона відповіла: «Не шукайте мене, я зараз там, де тихо і спокійно, зі своїми рідними». В результаті заявник припустив, що жінка могла піти на кладовище, оскільки не так давно померла її мати», - йдеться у повідомленні.

В результаті жінку знайшли у напівнепритомному стані біля могили матері. В руках вона тримала таблетки. Патрульні надали їй медичну допомогу та викликали швидку. Потерпілу госпіталізували.

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