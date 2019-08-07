Кримінальні справи чекають: Порошенко повернувся в Україну

Аня Мартинюк 07 серпня 2019, 09:24

П’ятий президент України Петро Порошенко повернувся в Україну. За даними журналістів, він прибув на батьківщину вночі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 серпня, стало відомо, що колишній український президент Петро Порошенко, який разом із сім’єю виїхав з України, повернувся додому. Про це повідомили журналісти видання «Страна.ua».

За попередніми даними, Порошенко повернувсяч з Дубая. Його літак приземлився в аеропорту Жуляни о 02:30.

«Номер борту OH-WIK. Рейс JEF11. Він стояв, мабуть, на Мальдівських островах. Після Дубая зник з радарів. І ніде не використовувався», - зазначило джерело в Держприкордонслужбі.

Варто зазначити, що поспішний від’їзд Порошенка та усієї його родини на тлі понад десяти кримінальних справ спровокували чутки про втечу одіозного політика.