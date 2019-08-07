Кримінальні справи чекають: Порошенко повернувся в Україну 09:24
На тлі загибелі українських військових Франція погодилась провести «нормандську» зустріч 08:48
Проросійських «слуг народу» будемо перевиховувати – Арахамія 08:16
Світоліна потрапила у топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу 07:34
Війна на Донбасі: Українська сторона понесла багато втрат 07:00
Український бренд випускатиме футболки з портретом Порошенка 06:31
У Панамі порушено справу про відмивання грошей Порошенком 13:57
Журналіст запропонував брати у олігархів гроші на зарплати депутатам 13:37
Не відає, що творить: Супрун викрили у неякісному плагіаті медичних протоколів США 12:41
В Україні почнуть маркувати харчову продукцію по-новому 10:58
Не Барбі: Жива «лялька Кен» Родріго Алвес завів подругу 09:48
Бельгійський велогонщик розбився під час «Туру» Польщею 08:07
Неадекватний рівнянин напав на 26-річну поліцейську (ВІДЕО) 06:58
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
П’ятий президент України Петро Порошенко повернувся в Україну. За даними журналістів, він прибув на батьківщину вночі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 серпня, стало відомо, що колишній український президент Петро Порошенко, який разом із сім’єю виїхав з України, повернувся додому. Про це повідомили журналісти видання «Страна.ua».
За попередніми даними, Порошенко повернувсяч з Дубая. Його літак приземлився в аеропорту Жуляни о 02:30.
«Номер борту OH-WIK. Рейс JEF11. Він стояв, мабуть, на Мальдівських островах. Після Дубая зник з радарів. І ніде не використовувався», - зазначило джерело в Держприкордонслужбі.
Варто зазначити, що поспішний від’їзд Порошенка та усієї його родини на тлі понад десяти кримінальних справ спровокували чутки про втечу одіозного політика.
09:24: Кримінальні справи чекають: Порошенко повернувся в Україну
08:48: На тлі загибелі українських військових Франція погодилась провести «нормандську» зустріч
08:16: Проросійських «слуг народу» будемо перевиховувати – Арахамія
07:34: Світоліна потрапила у топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу
07:00: Війна на Донбасі: Українська сторона понесла багато втрат
06:31: Український бренд випускатиме футболки з портретом Порошенка
13:57: У Панамі порушено справу про відмивання грошей Порошенком
13:37: Журналіст запропонував брати у олігархів гроші на зарплати депутатам
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.