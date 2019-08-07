На тлі загибелі українських військових Франція погодилась провести «нормандську» зустріч

Аня Мартинюк 07 серпня 2019, 08:48

У МЗС Франції зробили важливу заяву. Так, Париж стурбований з приводу загострення ситуації на Донбасі та готовий вести переговори.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 серпня, стало відомо, що у МЗС Франції відреагували на заклик президента України Володимира Зеленського зібратись у нормандському форматі.

«Наступні зустрічі в форматі Нормандії будуть оголошені у відповідний час», - зазначили у відомстві.

Також наголошується, що ситуація на Донбасі викликає постійну стурбованість. Нагадаємо, вчора, 6 серпня, військові РФ підло відкрили вогонь в бік українських захисників. В результаті 4 військовослужбовців загинули.

У зв’язку з таким ходом подій український лідер Володимир Зеленський закликав Ангелу Меркель, Еммануеля Макрона та Володимира Путіна швидше сісти за стіл переговорів.