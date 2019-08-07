Проросійських «слуг народу» будемо перевиховувати – Арахамія

Аня Мартинюк 07 серпня 2019, 08:16

Давид Арахамія зізнався, що у партії «Слуга народу» є політики з проросійськими позиціями. Він розповів, що будут робити з такими кадрами.

Новину передає «Преса України».

Політик Давид Арахамія, який збирається бути головою парламентської фракції «Слуга народу», заявив, що у політсилі нараховано 2% депутатів з проросійськими поглядами. Відповідну заяву він зробив в ефірі одного з українських радіо.

За його словами, таких «слуг народу» доведеться перевиховати.

«Проросійський вектор не впливовий взагалі-то. Моя оцінка - 1%, ну можливо, 2%. І це умовно проросійські. Це не люди, які говорять, ось нам треба йти до Росії, а вони умовно говорять, що не все так однозначно, треба розбиратися», - додав він.

Давид Арахамія особливо наголосив, що на мажоритарників якогось впливу немає. Варто зазначити, за результатами парламентських виборів партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» отримує 254 місця.