Кримінальні справи чекають: Порошенко повернувся в Україну 09:24
На тлі загибелі українських військових Франція погодилась провести «нормандську» зустріч 08:48
Проросійських «слуг народу» будемо перевиховувати – Арахамія 08:16
Світоліна потрапила у топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу 07:34
Війна на Донбасі: Українська сторона понесла багато втрат 07:00
Український бренд випускатиме футболки з портретом Порошенка 06:31
У Панамі порушено справу про відмивання грошей Порошенком 13:57
Журналіст запропонував брати у олігархів гроші на зарплати депутатам 13:37
Не відає, що творить: Супрун викрили у неякісному плагіаті медичних протоколів США 12:41
В Україні почнуть маркувати харчову продукцію по-новому 10:58
Не Барбі: Жива «лялька Кен» Родріго Алвес завів подругу 09:48
Бельгійський велогонщик розбився під час «Туру» Польщею 08:07
Неадекватний рівнянин напав на 26-річну поліцейську (ВІДЕО) 06:58
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Давид Арахамія зізнався, що у партії «Слуга народу» є політики з проросійськими позиціями. Він розповів, що будут робити з такими кадрами.
Новину передає «Преса України».
Політик Давид Арахамія, який збирається бути головою парламентської фракції «Слуга народу», заявив, що у політсилі нараховано 2% депутатів з проросійськими поглядами. Відповідну заяву він зробив в ефірі одного з українських радіо.
За його словами, таких «слуг народу» доведеться перевиховати.
«Проросійський вектор не впливовий взагалі-то. Моя оцінка - 1%, ну можливо, 2%. І це умовно проросійські. Це не люди, які говорять, ось нам треба йти до Росії, а вони умовно говорять, що не все так однозначно, треба розбиратися», - додав він.
Давид Арахамія особливо наголосив, що на мажоритарників якогось впливу немає. Варто зазначити, за результатами парламентських виборів партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» отримує 254 місця.
09:24: Кримінальні справи чекають: Порошенко повернувся в Україну
08:48: На тлі загибелі українських військових Франція погодилась провести «нормандську» зустріч
08:16: Проросійських «слуг народу» будемо перевиховувати – Арахамія
07:34: Світоліна потрапила у топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу
07:00: Війна на Донбасі: Українська сторона понесла багато втрат
06:31: Український бренд випускатиме футболки з портретом Порошенка
13:57: У Панамі порушено справу про відмивання грошей Порошенком
13:37: Журналіст запропонував брати у олігархів гроші на зарплати депутатам
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.