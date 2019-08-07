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Видання Forbes представило рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменок світу. Перша ракетка України зайняла у ньому своє почесне місце.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 серпня, стало відомо, що перша ракетка України Еліна Світоліна зайняла своє місце у десятці найбільш високооплачуваних спортсменок світу з 1 червня 2018 року по 1 червня 2019 року. Мова йде про рейтинг впливового видання Forbes.
Так, українська тенісистка зайняла 9 місце. За рік спортсменка заробила 6,1 млн доларів. Варто зазначити, що 1,5 млн доларів їй принесли рекламні контракти.
До слова, на першому місці знаходиться Серена Вільямс з 29,2 млн доларів. На другому - Наомі Осака з 24,3 млн доларів. Закриває трійку Анжелік Кербер з 11,8 млн доларів.
07:34: Світоліна потрапила у топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу
07:00: Війна на Донбасі: Українська сторона понесла багато втрат
06:31: Український бренд випускатиме футболки з портретом Порошенка
13:57: У Панамі порушено справу про відмивання грошей Порошенком
13:37: Журналіст запропонував брати у олігархів гроші на зарплати депутатам
12:41: Не відає, що творить: Супрун викрили у неякісному плагіаті медичних протоколів США
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