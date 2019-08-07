Війна на Донбасі: Українська сторона понесла багато втрат

Аня Мартинюк 07 серпня 2019, 07:00

Російські найманці продовжують загострювати ситуацію на Донбасі. В результаті зухвалого відкриття вогню 4 українських захисників загинули.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі ООС повідомили, що вчора, 6 серпня, путінські найманці обстріляли позиції захисників України в районі населеного пункту Павлопіль. На жаль, 4 військовослужбовців загинули.

«Українська сторона СЦКК повідомляє про черговий неприпустимий факт підлого та підступного порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Українське, застосувавши при цьому ручний протитанковий гранатомет», - йдеться у повідомленні.

На подію відреагував Олег Ляшко, який часто критикує президента Володимира Зеленського. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що це приниження для українського лідера.

«Сьогодні на Донбасі загинули 4 наших військових. Вічна пам‘ять і слава нашим Героям!

Володимир Зеленський, «надо просто прекратить стрелять» - це приниження і поразка. Хочемо миру - треба бути сильними!» - написав радикал.

Тим часом Зеленський закликав Меркель, Макрона і Путіна якнайшвидше зібратися для відновлення переговорів у зв’язку з загибеллю чотирьох українських військових на Донбасі.

«Сьогоднішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому … Саме тому я закликаю лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин. Мої щирі співчуття родинам загиблих героїв», - зазначив президент.