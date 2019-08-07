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Російські найманці продовжують загострювати ситуацію на Донбасі. В результаті зухвалого відкриття вогню 4 українських захисників загинули.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі ООС повідомили, що вчора, 6 серпня, путінські найманці обстріляли позиції захисників України в районі населеного пункту Павлопіль. На жаль, 4 військовослужбовців загинули.
«Українська сторона СЦКК повідомляє про черговий неприпустимий факт підлого та підступного порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Українське, застосувавши при цьому ручний протитанковий гранатомет», - йдеться у повідомленні.
На подію відреагував Олег Ляшко, який часто критикує президента Володимира Зеленського. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що це приниження для українського лідера.
«Сьогодні на Донбасі загинули 4 наших військових. Вічна пам‘ять і слава нашим Героям!
Володимир Зеленський, «надо просто прекратить стрелять» - це приниження і поразка. Хочемо миру - треба бути сильними!» - написав радикал.
Тим часом Зеленський закликав Меркель, Макрона і Путіна якнайшвидше зібратися для відновлення переговорів у зв’язку з загибеллю чотирьох українських військових на Донбасі.
«Сьогоднішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому … Саме тому я закликаю лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату – Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин. Мої щирі співчуття родинам загиблих героїв», - зазначив президент.
07:34: Світоліна потрапила у топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу
07:00: Війна на Донбасі: Українська сторона понесла багато втрат
06:31: Український бренд випускатиме футболки з портретом Порошенка
13:57: У Панамі порушено справу про відмивання грошей Порошенком
13:37: Журналіст запропонував брати у олігархів гроші на зарплати депутатам
12:41: Не відає, що творить: Супрун викрили у неякісному плагіаті медичних протоколів США
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