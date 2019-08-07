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Відомий український бренд PPPARTEM представив своїм прихильникам цікаву футболку. Тепер модники можуть носити на собі «образ» Петра Порошенка.
Новину передає «Преса України».
Незважаючи на те, що одіозний український політик Петро Порошенко хутко покинув територію Укрїани після парламентських виборів, на батьківщині його не забули. Зокрема, у СБУ вже працюють над розглядом кримінальних справ проти екслідера, а українські дизайнери вирішили нагадати про «досягнення» Порошенка, зобразивши його на футболках.
Так, український бренд одягу та аксесуарів ручної роботи PPPARTEM представив на своїй сторінці у соцмережі фото футболки з перевернутим зображенням Порошенка у вигляді ікони. Футболка має назву «ППЦК».
Інтернет-спільноті вона припила до душі.
«Боже як класно», - з’явилось у коментарях.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у рівненському соборі з’явиться мозаїка Петра Порошенка.
07:34: Світоліна потрапила у топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу
07:00: Війна на Донбасі: Українська сторона понесла багато втрат
06:31: Український бренд випускатиме футболки з портретом Порошенка
13:57: У Панамі порушено справу про відмивання грошей Порошенком
13:37: Журналіст запропонував брати у олігархів гроші на зарплати депутатам
12:41: Не відає, що творить: Супрун викрили у неякісному плагіаті медичних протоколів США
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