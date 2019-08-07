Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Війна на Донбасі: Українська сторона понесла багато втрат
  • Не відає, що творить: Супрун викрили у неякісному плагіаті медичних протоколів США
  • Українська земля повинна стати товаром – Дубінський

Український бренд випускатиме футболки з портретом Порошенка

Аня Мартинюк 07 серпня 2019, 06:31
Версія для друку
Український бренд випускатиме футболки з портретом Порошенка

Відомий український бренд PPPARTEM представив своїм прихильникам цікаву футболку. Тепер модники можуть носити на собі «образ» Петра Порошенка.

Новину передає «Преса України».

Незважаючи на те, що одіозний український політик Петро Порошенко хутко покинув територію Укрїани після парламентських виборів, на батьківщині його не забули. Зокрема, у СБУ вже працюють над розглядом кримінальних справ проти екслідера, а українські дизайнери вирішили нагадати про «досягнення» Порошенка, зобразивши його на футболках.

Так, український бренд одягу та аксесуарів ручної роботи PPPARTEM представив на своїй сторінці у соцмережі фото футболки з перевернутим зображенням Порошенка у вигляді ікони. Футболка має назву «ППЦК».

Інтернет-спільноті вона припила до душі.

«Боже як класно», - з’явилось у коментарях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у рівненському соборі з’явиться мозаїка Петра Порошенка.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції