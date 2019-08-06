У Панамі порушено справу про відмивання грошей Порошенком

Аня Мартинюк 06 серпня 2019, 13:57

Після того, як Петро Порошенко перестав бути президентом України, за нього взялись не лише в Україні. Злочин 5-го українського лідера розслідуватимуть у Панамі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що прокуратура Панами порушила кримінальну справу щодо відмивання злочинних доходів. Мова йде про доходи, до яких може бути причетний Петро Порошенко.

Про це заявив юрист Андрій Портнов. За його словами, спеціальний прокурор республіки Панама порушив кримінальну справу за ст. 254 Кримінального кодексу Панами - злочин проти економічного порядку у вигляді відмивання злочинних доходів. Про це Портнов зазначив у соцмережі.

«Ми чекаємо активності панамської влади в усіх напрямках діяльності компаній Порошенко, його банківських рахунків, торгових і комерційних операцій», - додав Портнов.