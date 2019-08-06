Журналіст запропонував брати у олігархів гроші на зарплати депутатам 13:37
Не відає, що творить: Супрун викрили у неякісному плагіаті медичних протоколів США 12:41
В Україні почнуть маркувати харчову продукцію по-новому 10:58
Не Барбі: Жива «лялька Кен» Родріго Алвес завів подругу 09:48
Бельгійський велогонщик розбився під час «Туру» Польщею 08:07
Неадекватний рівнянин напав на 26-річну поліцейську (ВІДЕО) 06:58
Прийняття законів не достатньо для повернення Донбасу – Разумков 13:30
Мобільні оператори підготували зміни тарифів українцям 12:49
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Журналіст та депутат Олександр Дубінський заявив, що народні обранці повинні мати високі зарплати. Однак платити їх повинні не лише прості українці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що представник партії «Слуга народу» Олександр Дубінський вважає, що депутати ВРУ повинні мати високі зарплати. За його словами, 76 тисяч гривень на місяць мало, адже нардеп повинен орендувати офіс, наймати прес-секретаря, платити зарплату юристам і так далі.
У новому інтерв’ю він зазначив, що депутатам буде складно не продатися олігархам. Тому він пропонує шукати легальні способи збільшення зарплати нардепів.
Один з них, вважає Дубінський, звернутися за допомогою до українських олігархів.
«Якщо олігархи хочуть впливати на Раду, хай наповнюють загальний фонд, який буде платити депутатам однаково високі зарплати. Без тіньового впливу», - заявив Дубінський.
13:37: Журналіст запропонував брати у олігархів гроші на зарплати депутатам
12:41: Не відає, що творить: Супрун викрили у неякісному плагіаті медичних протоколів США
10:58: В Україні почнуть маркувати харчову продукцію по-новому
09:48: Не Барбі: Жива «лялька Кен» Родріго Алвес завів подругу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.