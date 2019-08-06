Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Не відає, що творить: Супрун викрили у неякісному плагіаті медичних протоколів США
  • Українська земля повинна стати товаром – Дубінський
  • Прийняття законів не достатньо для повернення Донбасу – Разумков

Журналіст запропонував брати у олігархів гроші на зарплати депутатам

Аня Мартинюк 06 серпня 2019, 13:37
Версія для друку
Журналіст запропонував брати у олігархів гроші на зарплати депутатам

Журналіст та депутат Олександр Дубінський заявив, що народні обранці повинні мати високі зарплати. Однак платити їх повинні не лише прості українці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що представник партії «Слуга народу» Олександр Дубінський вважає, що депутати ВРУ повинні мати високі зарплати. За його словами, 76 тисяч гривень на місяць мало, адже нардеп повинен орендувати офіс, наймати прес-секретаря, платити зарплату юристам і так далі.

У новому інтерв’ю він зазначив, що депутатам буде складно не продатися олігархам. Тому він пропонує шукати легальні способи збільшення зарплати нардепів.

Один з них, вважає Дубінський, звернутися за допомогою до українських олігархів.

«Якщо олігархи хочуть впливати на Раду, хай наповнюють загальний фонд, який буде платити депутатам однаково високі зарплати. Без тіньового впливу», - заявив Дубінський.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції