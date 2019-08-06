Журналіст запропонував брати у олігархів гроші на зарплати депутатам

Аня Мартинюк 06 серпня 2019, 13:37

Журналіст та депутат Олександр Дубінський заявив, що народні обранці повинні мати високі зарплати. Однак платити їх повинні не лише прості українці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що представник партії «Слуга народу» Олександр Дубінський вважає, що депутати ВРУ повинні мати високі зарплати. За його словами, 76 тисяч гривень на місяць мало, адже нардеп повинен орендувати офіс, наймати прес-секретаря, платити зарплату юристам і так далі.

У новому інтерв’ю він зазначив, що депутатам буде складно не продатися олігархам. Тому він пропонує шукати легальні способи збільшення зарплати нардепів.

Один з них, вважає Дубінський, звернутися за допомогою до українських олігархів.

«Якщо олігархи хочуть впливати на Раду, хай наповнюють загальний фонд, який буде платити депутатам однаково високі зарплати. Без тіньового впливу», - заявив Дубінський.