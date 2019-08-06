Коломойський провів з Порошенком бесіду

Аня Мартинюк 06 серпня 2019, 13:16

Юрій Бутусов заявив, що Ігор Коломойський та Петро Порошенко встигли поспілкуватись. За його словами, олігарх навіть назвав позитивні заслуги одіозного колишнього лідера.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що олігарх Ігор Коломойський зустрічався з колишнім президентом України Петром Порошенком. За даними журналіста Юрія Бутусова, зустріч мала місце у червні.

Про це останній написав на своїй офіційній сторінці у соцмережі. За його словами, Коломойський критикував Порошенка, однак й згадав про його заслуги.

«В інтерв'ю з Коломойським чимало й інших резонансів - кого він вважає винним в націоналізації "Приватбанку", про стратегію на Донбасі, реформах, Зеленського, що він думає про Путіна, про те, що цю Раду чекають дострокові вибори, скільки повинні отримувати депутати, щоб вони не погрузли в корупції, чому Богдан так відповів журналістці «Свободи», що треба робити з іншими олігархами і як з них зібрати побільше податків, що відбувається на «Криворіжсталі» і ще багато чого», - написав журналіст.

Так, Бутусов пообіцяв, що інтерв’ю скоро стане доступне широкій публіці.