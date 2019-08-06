Не відає, що творить: Супрун викрили у неякісному плагіаті медичних протоколів США

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Супрун вкотре опинилась у центрі скандалу. Так, пригнана зі США захищати інтереси окремих компаній в Україні реформаторка видає накази, які копіює із наказів США.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 5 серпня, стало відомо, що виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун копіює медичні протоколи США. Навіть не «рерайтить», а просто дослівно перекладає з англійської на українську мову.
Зокрема, мова йде про наказ МОЗ №1269 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстрену медичну допомогу», яким Супрун скасувала два старі протоколи про невідкладну допомогу дітям і про стандартизацію документів з екстреної допомоги. Простими словами, дітей зрівняли з дорослими.
Крім того, одіозний заступник Супрун Олександр Лінчевський буде стежити за впровадженням протоколу екстренного лікування пацієнтів. Нагадаємо, останній раніше виступав за скасування оплати лікування онкохворих, адже вони «все одно помруть».
«В кінці даного тексту на 317 сторінок говориться, що це - адаптований документ Американського хірургічного коледжу з Чикаго, виданий в 2006 році в співавторстві десятка медичних асоціацій США. Але, як виявилося, недостатньо адаптований. Точніше, слідів адаптації немає взагалі. А є прямі відсилання до законів США та до норм окремих штатів, включаючи Аляску», - відзначили журналісти.
Таких промахів виявилось чимало. Супрун пропонує «при отруєннях дзвонити на безкоштовну з будь-якої точки США гарячу лінію». За даними видання «Страна», при цьому українські лікарі взагалі не беруть участі у розробці протоколів.
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