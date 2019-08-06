Стала відома дата виходу iPhone 11 (ВІДЕО)

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Любителі продукції Apple зможуть зовсім скоро побачити та потримати в руках оновлений iPhone. Блогер уже показав, як він виглядатиме.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що новинка від технологічного гіганта Apple, одинадцятий iPhone, буде представлена 20 серпня. За словами експертів, смартфон матиме вдосконалену камеру, яка зможе знімати 120 кадрів в секунду.
Тим часом блогер Unbox Therapy показав, як виглядатиме смартфон. Так, він показав триоб'єктивну систему задньої камери, яка, як повідомляється, буде складатися з трьох датчиків 12 Мп, включаючи телефото та ширококутні об'єктиви.
За його словами, Apple дебютує зі вдосконаленою системою Face ID.
Як повідомлялось раніше, директор Apple Тім Кук заявляв, що він виступає проти надмірного використання смартфонів.
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