Названо найдорожчу пам'ятну монету України

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У Нацбанку розповіли, яка пам’ятна монета виявилась найдорожчою у перші шість місяців поточного року.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що найдорожча пам'ятна монета в Україні – це монета «25 років незалежності України». Відповідну інформацію надали у НБУ, оцінивши результати першого півріччя року.
«Монета була реалізована під час аукціону. Її вартість склала 166 779,00 грн», - розповіли представники банку.
Нагадаємо, монета «25 років незалежності України» має номінал 250 гривень. Вона входить в серію «Відродження державності». Монета була випущена у 2016 році. Її тираж - 400 штук. Так, на ній можна побачити букет, карту.
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