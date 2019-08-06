Названо найдорожчу пам'ятну монету України

Аня Мартинюк 06 серпня 2019, 11:35

У Нацбанку розповіли, яка пам’ятна монета виявилась найдорожчою у перші шість місяців поточного року.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що найдорожча пам'ятна монета в Україні – це монета «25 років незалежності України». Відповідну інформацію надали у НБУ, оцінивши результати першого півріччя року.

«Монета була реалізована під час аукціону. Її вартість склала 166 779,00 грн», - розповіли представники банку.

Нагадаємо, монета «25 років незалежності України» має номінал 250 гривень. Вона входить в серію «Відродження державності». Монета була випущена у 2016 році. Її тираж - 400 штук. Так, на ній можна побачити букет, карту.