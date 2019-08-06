В Україні почнуть маркувати харчову продукцію по-новому

Аня Мартинюк 06 серпня 2019, 10:58

В Україні діятимуть нові правила маркування харчової продукції. Стало відомо, яка інформація стане доступною споживачам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, вступив в силу закон про інформацію щодо харчових продуктів. Він має на меті забезпечити українських споживачів високого рівня захисту здоров'я.

Як відомо, споживач бачитиме на етикетці категорію, характерні ознаки, властивості, склад, кількість, термін придатності, країну походження або місця походження, способі виготовлення або виробництва конкретного харчового продукту.

«Цей Закон встановлює правові та організаційні основи надання споживачам інформації про харчові продукти», - йдеться у документі.

Нагадаємо, колишній президент Петро Порошенко поставив свій підпис під документом 4 лютого 2019 року, однак депутати прийняли його ще у грудні 2018-го.