В Україні почнуть маркувати харчову продукцію по-новому 10:58
Не Барбі: Жива «лялька Кен» Родріго Алвес завів подругу 09:48
Бельгійський велогонщик розбився під час «Туру» Польщею 08:07
Неадекватний рівнянин напав на 26-річну поліцейську (ВІДЕО) 06:58
Прийняття законів не достатньо для повернення Донбасу – Разумков 13:30
Мобільні оператори підготували зміни тарифів українцям 12:49
Представлена інфографіка сплати українцями «податку на розкіш» 12:36
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
В Україні діятимуть нові правила маркування харчової продукції. Стало відомо, яка інформація стане доступною споживачам.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 серпня, вступив в силу закон про інформацію щодо харчових продуктів. Він має на меті забезпечити українських споживачів високого рівня захисту здоров'я.
Як відомо, споживач бачитиме на етикетці категорію, характерні ознаки, властивості, склад, кількість, термін придатності, країну походження або місця походження, способі виготовлення або виробництва конкретного харчового продукту.
«Цей Закон встановлює правові та організаційні основи надання споживачам інформації про харчові продукти», - йдеться у документі.
Нагадаємо, колишній президент Петро Порошенко поставив свій підпис під документом 4 лютого 2019 року, однак депутати прийняли його ще у грудні 2018-го.
10:58: В Україні почнуть маркувати харчову продукцію по-новому
09:48: Не Барбі: Жива «лялька Кен» Родріго Алвес завів подругу
08:07: Бельгійський велогонщик розбився під час «Туру» Польщею
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.