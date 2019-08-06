Кличко оригінально передав привіт «Андрію і Богдану»

Аня Мартинюк 06 серпня 2019, 10:25

Столичний мер Віталій Кличко залишив на своїй сторінці у соцмережі вітання голові Офісу президента Андрію Богдану.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, міський голова Києва Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці у твітері фото з відпочинку. Так, Кличко показав, що опановує хвилі.

До фото він додав цікавий напис.

«Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію, щоб хлопці не переплутали. Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритої, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину…», - зазначив він.

Так, Віталій Кличко мав на увазі Андрія Вавриша та Андрія Богдана. Як відомо, у Мережі з’явився мем, на якому Віталій Кличко начебто просить пояснити йому, голова Офісу Зеленського «Андрій чи Богдан?».