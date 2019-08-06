Не Барбі: Жива «лялька Кен» Родріго Алвес завів подругу

Аня Мартинюк 06 серпня 2019, 09:48

Самозакоханий Родріго Алвес був помічений з жінкою, яка далдеко не відповідає його ляльковому образу.

Новину передає «Преса України».

Телезірка Родріго Алвес, більш відомий як «лялька Кен» через численні пластичні операцій, був помічений у Марбелью. 36-річний бразилець традиційно дебютував у розкішному вбранні.

Мова йде про золотистій прилеглій сорочці, блейзері та черевиках із зміїної шкіри.

Разом з ним була помічена подруга, 34-річна Данні Леві, яка тримала його за руку та навіть поцілувала.

Як повідомлялось раніше, нещодавно «лялька Кен» знову «ліг під ніж». Так, він «підняв очі», зробив 11-ту ринопластику, вставив імпланти в підборіддя та «звузив» обличчя. Всі операції пройшли в Ірані.