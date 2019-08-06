Не Барбі: Жива «лялька Кен» Родріго Алвес завів подругу 09:48
Бельгійський велогонщик розбився під час «Туру» Польщею 08:07
Неадекватний рівнянин напав на 26-річну поліцейську (ВІДЕО) 06:58
Прийняття законів не достатньо для повернення Донбасу – Разумков 13:30
Мобільні оператори підготували зміни тарифів українцям 12:49
Представлена інфографіка сплати українцями «податку на розкіш» 12:36
Виведенню російських найманців з Донбасу сприятиме миротворча операція ООН – Волкер 12:11
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Самозакоханий Родріго Алвес був помічений з жінкою, яка далдеко не відповідає його ляльковому образу.
Новину передає «Преса України».
Телезірка Родріго Алвес, більш відомий як «лялька Кен» через численні пластичні операцій, був помічений у Марбелью. 36-річний бразилець традиційно дебютував у розкішному вбранні.
Мова йде про золотистій прилеглій сорочці, блейзері та черевиках із зміїної шкіри.
Разом з ним була помічена подруга, 34-річна Данні Леві, яка тримала його за руку та навіть поцілувала.
Як повідомлялось раніше, нещодавно «лялька Кен» знову «ліг під ніж». Так, він «підняв очі», зробив 11-ту ринопластику, вставив імпланти в підборіддя та «звузив» обличчя. Всі операції пройшли в Ірані.
09:48: Не Барбі: Жива «лялька Кен» Родріго Алвес завів подругу
08:07: Бельгійський велогонщик розбився під час «Туру» Польщею
06:58: Неадекватний рівнянин напав на 26-річну поліцейську (ВІДЕО)
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.