Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Українська земля повинна стати товаром – Дубінський
  • Прийняття законів не достатньо для повернення Донбасу – Разумков
  • Путін дав добро на спрощення українцям процедури отримання посвідки на проживання

Сирський перевірив ситуацію на Донбасі (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 06 серпня 2019, 09:14
Версія для друку
Сирський перевірив ситуацію на Донбасі (ВІДЕО)

Олександр Сирський, який став командувачем сухопутних військ ЗСУ, перевірив стан справ на бойових позиціях.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, у прес-службі ООС повідомили, що звільнений  президентом Володимиром Зеленським командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Сирський перевірив стан справ на бойових позиціях двох бойових бригад в районі Авдіївки та на Світлодарській дузі, отримав звіт від командирів бригад та поспілкувався з військовослужбовцями з передової. Останнім він подякував за бойовий дух.

«Окрема увага була приділена питанням удосконалення побутових умов особового складу, інженерного вдосконалення бойових позицій та спроможності підрозділів ефективно протидіяти ворогу на лінії зіткнення», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 5 серпня, український лідер Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирского з посади командувача операцією об'єднаних сил. На його місце прийшов Володимир Кравченко. Тепер Сирський є командувачем сухопутних військ Збройних сил.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції