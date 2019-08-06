Сирський перевірив ситуацію на Донбасі (ВІДЕО)

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Олександр Сирський, який став командувачем сухопутних військ ЗСУ, перевірив стан справ на бойових позиціях.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 серпня, у прес-службі ООС повідомили, що звільнений президентом Володимиром Зеленським командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Сирський перевірив стан справ на бойових позиціях двох бойових бригад в районі Авдіївки та на Світлодарській дузі, отримав звіт від командирів бригад та поспілкувався з військовослужбовцями з передової. Останнім він подякував за бойовий дух.
«Окрема увага була приділена питанням удосконалення побутових умов особового складу, інженерного вдосконалення бойових позицій та спроможності підрозділів ефективно протидіяти ворогу на лінії зіткнення», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 5 серпня, український лідер Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирского з посади командувача операцією об'єднаних сил. На його місце прийшов Володимир Кравченко. Тепер Сирський є командувачем сухопутних військ Збройних сил.
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