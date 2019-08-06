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Україна готова прогрітися – синоптик

Аня Мартинюк 06 серпня 2019, 08:41
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Україна готова прогрітися – синоптик

Синоптик Наталія Діденко розповіла про погодні зміни в Україні. За її прогнозом, настав час для тепла.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стовпчики термометрів в Україні покажуть+20+27 градусів. Дещо холодніше буде на півночі та північному сході. Тут температура повітря прогріється до +19+22 градусів.

«Надалі довкілля розігріється ще більше і в середині тижня температура повітря досягне +30 градусів. Тобто, у більшості областей України передбачається спека», - наголосила вона.

Що стосується опадів, то вони ймовірні на заході, а також на Луганщині. Штормових вітрів не передбачається.

«У Києві 6 серпня очікується сонячна, суха, помірно тепла погода - синоптична золота середина. Температура повітря найближчої ночі невисока, +10+12 градусів, а ось вдень повітря вже почне прогріватися.  Завтра очікується +23+25 градусів. Надалі в столиці підвищення температури повітря досягне спекотних значень», - підсумувала вона.

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