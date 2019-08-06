Бельгійський велогонщик розбився під час «Туру» Польщею

Аня Мартинюк 06 серпня 2019, 08:07

Професійний велогонщик Бьорг Ламбрехт загинув у Польщі. Так, спортсмен врізався у бетонну стіну.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 серпня, стало відомо, що 22-річний бельгійський велогонщик Бьорг Ламбрехт помер в лікарні в результаті падіння на третьому етапі «Туру Польщі». За попередніми даними, спортсмен врізався в бетонну трубу.

Так, він подолав 50 км від старту. За словами лікарів, його доставили у критичному стані. Відомо, що спортсмену зробили операцію, однак він її не пережив.

До слова, Бьорг Ламбрехт перейшов в загін професіоналів у минулому році. Цьогоріч він встиг виграти класифікацію молодих гонщиків на «Критеріум Дофіне». Він також був четвертим в гонці «Флеш Валлон» та шостим на Amstel Gold Race.