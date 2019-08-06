Ідеальний прем'єр для Зеленського - Богдан – депутат

Аня Мартинюк 06 серпня 2019, 07:43

Олександр Дубінський розповів, хто, на його думку, є найкращою кандидатурою на посаду прем’єр-міністра України. Він також розповів, хто може замінити Луценка на посту генпрокурора.

Новину передає «Преса України».

Журналіст та новоспечений депутат ВРУ Олександр Дубінський дав нове інтерв’ю, у якому розповів, хто є ідеільним кандидатом на пост прем’єр-міністра України, який наразі займає Володимир Гройсман.

За словами Дубінського, голова Офісу президента Андрій Богдан як ніхто краще справиться з цією функцією.

«Ідеальний прем'єр для Зеленського - Андрій Богдан. Він пройшов систему Кабміну. Знає, що таке лаковий паркет і пилові килими. Як працюють держструктури. Богдан, звичайно, може бути генеральним прокурором. Він буде як риба в воді. Але було б ідеально, якби Богдан був прем'єром, а Портнов – генпрокурором», - зазначив він.

Що стосується кандидата Андрій Портнова на пост генпрокурора, Дубінський заявив, що з точки зору професійних якостей кращого кандидата годі й шукати.