Ідеальний прем'єр для Зеленського - Богдан – депутат

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Олександр Дубінський розповів, хто, на його думку, є найкращою кандидатурою на посаду прем’єр-міністра України. Він також розповів, хто може замінити Луценка на посту генпрокурора.
Новину передає «Преса України».
Журналіст та новоспечений депутат ВРУ Олександр Дубінський дав нове інтерв’ю, у якому розповів, хто є ідеільним кандидатом на пост прем’єр-міністра України, який наразі займає Володимир Гройсман.
За словами Дубінського, голова Офісу президента Андрій Богдан як ніхто краще справиться з цією функцією.
«Ідеальний прем'єр для Зеленського - Андрій Богдан. Він пройшов систему Кабміну. Знає, що таке лаковий паркет і пилові килими. Як працюють держструктури. Богдан, звичайно, може бути генеральним прокурором. Він буде як риба в воді. Але було б ідеально, якби Богдан був прем'єром, а Портнов – генпрокурором», - зазначив він.
Що стосується кандидата Андрій Портнова на пост генпрокурора, Дубінський заявив, що з точки зору професійних якостей кращого кандидата годі й шукати.
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