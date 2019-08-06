Неадекватний рівнянин напав на 26-річну поліцейську (ВІДЕО)

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У Рівному 45-річний чоловік побив поліцейську. В резьтаті вона отримала струс головного мозку. Стало відомо, що тепер чекає зловмисника.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 серпня, стало відомо що у Рівному 45-річний чоловік напав на 26-річну поліцейську. За даними прес-служби поліції, вона прибула на виклик з приводу домашнього насильств.
Так, бунтівник смикав молодшу лейтенантку поліції за одяг та в результаті завдав їй тілесні ушкодження в область голови та шиї.
«Патрульна звернулася до медичного закладу, де медики діагностували у неї струс головного мозку», - розповіли поліцейські.
Зловмисника затримано та відкрили проти нього кримінальну справу за статтею «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» ст.345 ККУ. За скоєне він може поплатитися свободою на 5 років. Ще один варіант для зловмисника – обмеження волі до 5 років.
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