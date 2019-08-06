Українська земля повинна стати товаром – Дубінський

Аня Мартинюк 06 серпня 2019, 06:34

Депутат ВРУ Олександр Дубінський підтримав запропоновану раніше колегами по партії ідею скасувати мораторій на продаж землі. Він пояснив, з чим це пов’язано.

Новину передає «Преса України».

Відомий український журналіст, телеведучий та депутат від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський дав нове інтерв’ю. У ньому він відповів на питання про скасування мораторію на землю. За словами політика, він позитивно ставиться до такого ходу подій.

« Мораторій на землю повинен бути скасований, і земля повинна стати товаром. Але при виконанні ряду умов. Поки у нас відсутня справедлива нормативна грошова оцінка землі. Ви знаєте, яка вона зараз? 31.946 грн. Плюс індексація на рівень інфляції. Ціна гектара орної землі, грубо кажучи, 45 тисяч гривень. Ринкова ціна гектара може бути і 5 тисяч доларів. А нормативно-оцінна вартість - 1,5 тисячі євро, що в три рази нижча за реальну вартість. З цієї ціни, до речі, виходить вартість оренди», - розповів він.

Дубінський наголосив, що зараз земля з штучно заниженою вартістю. За його словами, земля є одним з останніх інвестиційних ресурсів, які зараз є у держави.

«Продавати, за великим рахунком, більше нічого», - зазначив він.