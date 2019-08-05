За Мальдіви: У Порошенка побільшає кримінальних справ

Аня Мартинюк 05 серпня 2019, 14:01

Олександр Онищенко попередив, що проти Петра Порошенка, який уже покинув Україну, назбиралось чимало кримінальних справ. В тому числі за «інкогніто» Мальдіви.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 серпня, український політик Олександр Онищенко заявив, що відносно одіозного колишнього лідера України Петра Порошенка ініціюють нову кримінальну справу. Про це Онищенко написав у соцмережі.

«Деталі: організація екс - президентом України Петром Порошенко незаконного переправлення через кордон групи осіб в січні 2018 року під час вильоту на Мальдівські острови за чужими паспортами», - зазначив політик.

За його словами, в рамках слідства планують допитати співробітників аеропорту, водіїв, охоронців, співробітників прикордонної служби, митних працівників. І навіть більше, органи слідства також клопотатимуть про отримання судових рішень про доступ до телефонних розмов і комунікацій вищезгаданих осіб.

«Ініціатор кримінальної справи - Андрій Портнов: Ми не заперечуємо проти відпочинку Порошенко на островах, але нам потрібно встановити всі підставні прізвища та чужі паспорти фігурантів, щоб перевірити їх на наявність закордонної власності, рахунків і нових офшорів», - додав Онищенко.

До слова, проти колишнього президента України Петра Порошенко зареєстровано 13 кримінальних справ.