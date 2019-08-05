За Мальдіви: У Порошенка побільшає кримінальних справ

Прийняття законів не достатньо для повернення Донбасу – Разумков 13:30
Мобільні оператори підготували зміни тарифів українцям 12:49
Представлена інфографіка сплати українцями «податку на розкіш» 12:36
Виведенню російських найманців з Донбасу сприятиме миротворча операція ООН – Волкер 12:11
Економіст назвав розмір середньої зарплати на 2020 рік 10:14
У новому кліпі Maruv постала у латексному кімоно (ВІДЕО) 09:04
Гроші людей в Ощаді, на відміну від Привата, не вкрадуть – Ляшко 08:29
При Зеленському нардепи отримуватимуть більші зарплати 07:16
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Олександр Онищенко попередив, що проти Петра Порошенка, який уже покинув Україну, назбиралось чимало кримінальних справ. В тому числі за «інкогніто» Мальдіви.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 серпня, український політик Олександр Онищенко заявив, що відносно одіозного колишнього лідера України Петра Порошенка ініціюють нову кримінальну справу. Про це Онищенко написав у соцмережі.
«Деталі: організація екс - президентом України Петром Порошенко незаконного переправлення через кордон групи осіб в січні 2018 року під час вильоту на Мальдівські острови за чужими паспортами», - зазначив політик.
За його словами, в рамках слідства планують допитати співробітників аеропорту, водіїв, охоронців, співробітників прикордонної служби, митних працівників. І навіть більше, органи слідства також клопотатимуть про отримання судових рішень про доступ до телефонних розмов і комунікацій вищезгаданих осіб.
«Ініціатор кримінальної справи - Андрій Портнов: Ми не заперечуємо проти відпочинку Порошенко на островах, але нам потрібно встановити всі підставні прізвища та чужі паспорти фігурантів, щоб перевірити їх на наявність закордонної власності, рахунків і нових офшорів», - додав Онищенко.
До слова, проти колишнього президента України Петра Порошенко зареєстровано 13 кримінальних справ.
14:01: За Мальдіви: У Порошенка побільшає кримінальних справ
13:30: Прийняття законів не достатньо для повернення Донбасу – Разумков
12:49: Мобільні оператори підготували зміни тарифів українцям
10:32: Супрун порадила обколоти дітей вакцинами до 1 вересня
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.