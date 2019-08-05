Прийняття законів не достатньо для повернення Донбасу – Разумков

Аня Мартинюк 05 серпня 2019, 13:30

Дмитро Разумков наголосив, що важливі питання, такі як мир на Донбасі та повернення Криму потребують не лише прийняття законів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 серпня, лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков висловився з приводу війни на Донбасі та анексії Криму. За його словами, самих лише законів для вирішення цих питань недостатньо. Він наголосив, що необхідний цілий комплекс заходів.

А саме «дипломатичні зусилля, списки санкцій, тиск і вирішення проблем у внутрішній політиці».

«Мир на Донбасі - це одна з ключових проблем в Україні. Але це не вирішується тільки прийняттям законів. Цей момент явно буде обговорюватися в стінах парламенту, але в цій проблемі, це не питання законів. Перш за все - це питання бажання закінчити війну. А у української сторони таке бажання є», - зазначив він.

Разумков додав, що Рада розгляне питання особливого статусу зон кризової ситуації.