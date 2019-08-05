Прийняття законів не достатньо для повернення Донбасу – Разумков

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Дмитро Разумков наголосив, що важливі питання, такі як мир на Донбасі та повернення Криму потребують не лише прийняття законів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 серпня, лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков висловився з приводу війни на Донбасі та анексії Криму. За його словами, самих лише законів для вирішення цих питань недостатньо. Він наголосив, що необхідний цілий комплекс заходів.
А саме «дипломатичні зусилля, списки санкцій, тиск і вирішення проблем у внутрішній політиці».
«Мир на Донбасі - це одна з ключових проблем в Україні. Але це не вирішується тільки прийняттям законів. Цей момент явно буде обговорюватися в стінах парламенту, але в цій проблемі, це не питання законів. Перш за все - це питання бажання закінчити війну. А у української сторони таке бажання є», - зазначив він.
Разумков додав, що Рада розгляне питання особливого статусу зон кризової ситуації.
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