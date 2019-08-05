Мобільні оператори підготували зміни тарифів українцям

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Одразу три мобільні оператори «порадують» клієнтів зміною тарифів. Про це розповіли в АМКУ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 серпня, стало відмо, що українських користувачів Kyivstar, Lifecell і Vodafone чекають зміни. За даними державного уповноваженого Антимонопольного комітету України (АМКУ) Марії Процішен, вартість тарифів буде змінено.
Про це вона написала у соцмережі. За її словами, звичні 4 тижні тепер не вважатимуться пакетним місяцем.
«Розглядали комітетом рекомендаційні роз'яснення для всіх трьох операторів мобільного зв'язку (Kyivstar, Lifecell, Vodafone. - ред.). Кожен оператор визнав, що проблема дійсно існує, і готовий виправляти», - заявила вона.
За її словами, не всі оператори хочуть забирати 28-денний розрахунковий період.
«Я не можу прогнозувати, яке остаточне рішення прийме комітет, однак впевнена, що так, як зараз, не залишиться», - зазначила вона.
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