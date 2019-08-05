Петросян розповів про українцях в Криму

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Російський комік Євген Петросян відправився на відпочинок в анексований Крим. Так, він вирішив поділитись враженнями з приводу побачених на півострові туристів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 серпня, стало відмо, що телеведучий Євген Петросян відпочиває у Криму. Про це він написав у соцмережі. Російський артист зазначив, що разом з ним на півострові відпочиває багато українців.
«В Ялті нині тепло. Людей багато, в тому числі з України, і це факт, що б там не говорили», - зазначив він.
Він також додав, що туристи посміхаються, «радіють сонцю, морю і один одному, як і повинно бути в цьому світі».
Нагадаємо, раніше російські пропагандистські канали повідомляли, що в Крим начебто прибуло близько 260 тисяч українських туристів.
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