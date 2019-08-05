Петросян розповів про українцях в Криму

Аня Мартинюк 05 серпня 2019, 12:19

Російський комік Євген Петросян відправився на відпочинок в анексований Крим. Так, він вирішив поділитись враженнями з приводу побачених на півострові туристів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 серпня, стало відмо, що телеведучий Євген Петросян відпочиває у Криму. Про це він написав у соцмережі. Російський артист зазначив, що разом з ним на півострові відпочиває багато українців.

«В Ялті нині тепло. Людей багато, в тому числі з України, і це факт, що б там не говорили», - зазначив він.

Він також додав, що туристи посміхаються, «радіють сонцю, морю і один одному, як і повинно бути в цьому світі».

Нагадаємо, раніше російські пропагандистські канали повідомляли, що в Крим начебто прибуло близько 260 тисяч українських туристів.