Чемпіонки світу з кікбоксингу потонули у Криму

Представлена інфографіка сплати українцями «податку на розкіш» 12:36
Виведенню російських найманців з Донбасу сприятиме миротворча операція ООН – Волкер 12:11
Економіст назвав розмір середньої зарплати на 2020 рік 10:14
У новому кліпі Maruv постала у латексному кімоно (ВІДЕО) 09:04
Гроші людей в Ощаді, на відміну від Привата, не вкрадуть – Ляшко 08:29
При Зеленському нардепи отримуватимуть більші зарплати 07:16
Путін дав добро на спрощення українцям процедури отримання посвідки на проживання 05:30
Онищенко закликав внести ексдержсекретаря США у «Миротворець» 11:00
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Трагедія на анексованому півострові Крим. Тут трагічно загинули дві кращі в світі кікбоксерки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 серпня, стало відомо, що в анексованому Севастополі потонули чинна чемпіонка світу з кікбоксингу та віце-чемпіонка. Про це повідомили російські ЗМІ, посилаючись на начальника управління забезпечення заходів цивільного захисту Олександра Веселкова.
«4 серпня в бухті Омега, на території яхт-клубу «Південь», незважаючи на попередження про штормову погоду по радіо по телебаченню, при купанні потонули двоє дівчат - мешканка Москви 1986 року народження, і мешканка Мурманська 1992 року народження. Фізично розвинені дівчата - одна діюча чемпіонка світу з кікбоксингу, друга віце-чемпіонка», - розповів він.
За попередніми даними, одна з дівчат стрибнула з пірсу в шторм. Імен загиблих не називають.
«Невідомо, чи вдарилася об пірс, а друга кинулася її рятувати, і невдало... В даний час їх тіла підняти не вдалося через негоду. Чекаємо поліпшення погодних умов», - зазначив чиновник.
10:32: Супрун порадила обколоти дітей вакцинами до 1 вересня
12:36: Представлена інфографіка сплати українцями «податку на розкіш»
12:11: Виведенню російських найманців з Донбасу сприятиме миротворча операція ООН – Волкер
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.