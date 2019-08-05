Чемпіонки світу з кікбоксингу потонули у Криму

Аня Мартинюк 05 серпня 2019, 11:38

Трагедія на анексованому півострові Крим. Тут трагічно загинули дві кращі в світі кікбоксерки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 серпня, стало відомо, що в анексованому Севастополі потонули чинна чемпіонка світу з кікбоксингу та віце-чемпіонка. Про це повідомили російські ЗМІ, посилаючись на начальника управління забезпечення заходів цивільного захисту Олександра Веселкова.

«4 серпня в бухті Омега, на території яхт-клубу «Південь», незважаючи на попередження про штормову погоду по радіо по телебаченню, при купанні потонули двоє дівчат - мешканка Москви 1986 року народження, і мешканка Мурманська 1992 року народження. Фізично розвинені дівчата - одна діюча чемпіонка світу з кікбоксингу, друга віце-чемпіонка», - розповів він.

За попередніми даними, одна з дівчат стрибнула з пірсу в шторм. Імен загиблих не називають.

«Невідомо, чи вдарилася об пірс, а друга кинулася її рятувати, і невдало... В даний час їх тіла підняти не вдалося через негоду. Чекаємо поліпшення погодних умов», - зазначив чиновник.