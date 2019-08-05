Хайді Клум та Том Кауліц влаштували друге весілля

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46-річна Хайді Клум вирішила вдруге відгуляти весілля з молодшим на 17 років рокером Томом Кауліцом.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 серпня, стало відомо, що супермодель Хайді Клум та її коханий Том Кауліц вдруге відгуляли весілля. 46-річна зірка подіуму та 29-річний гітарист гурту Tokio Hotel влаштували гулянку на яхті, яку повністю вкрили квітами.
Дійство відбулось в Італії, на острові Капрі. На церемонії були присутні родичі та друзі пари.
Нагадаємо, знаменитості вперше таємно одружилися в будинку Беверлі-Хіллз у лютому цього року. Заручини відбулись минулого року.
Так, для другого весілля Хайді обрала сукню кольору слонової кістки, яка була прикрашена блискучими квітами. Том відповідав приголомшливій дружині у білому костюмі та блакитній сорочці.
За даними ЗМІ, урочистості німецької пари відбулися на яхті під назвою Christina O - одній з найрозкішніших у світі яхт.
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