Хайді Клум та Том Кауліц влаштували друге весілля

Аня Мартинюк 05 серпня 2019, 11:04

46-річна Хайді Клум вирішила вдруге відгуляти весілля з молодшим на 17 років рокером Томом Кауліцом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 серпня, стало відомо, що супермодель Хайді Клум та її коханий Том Кауліц вдруге відгуляли весілля. 46-річна зірка подіуму та 29-річний гітарист гурту Tokio Hotel влаштували гулянку на яхті, яку повністю вкрили квітами.

Дійство відбулось в Італії, на острові Капрі. На церемонії були присутні родичі та друзі пари.

Нагадаємо, знаменитості вперше таємно одружилися в будинку Беверлі-Хіллз у лютому цього року. Заручини відбулись минулого року.

Так, для другого весілля Хайді обрала сукню кольору слонової кістки, яка була прикрашена блискучими квітами. Том відповідав приголомшливій дружині у білому костюмі та блакитній сорочці.

За даними ЗМІ, урочистості німецької пари відбулися на яхті під назвою Christina O - одній з найрозкішніших у світі яхт.