Супрун порадила обколоти дітей вакцинами до 1 вересня

Аня Мартинюк 05 серпня 2019, 10:32

Уляна Супрун порадила українцям використати безкоштовні вакцини, які держава закупила у сумнівних компаніях.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 серпня, стало відомо, що радить поки ще виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супурн. Так, вона закликала батьків зробити школярам щеплення від десяти інфекційних хвороб.

«Це вакцини від 10 інфекційних хвороб: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і ХІБ-інфекції», - зазначила вона.

Супрун також нагадала, що державні школи можуть заборонити нещепленим дітям відвідувати заняття.

Підсумовуючи вона зазначила, що за вакцинами варто звертатися до сімейного лікаря. Вона також підкреслила, що вакцини надаються безкоштовно. До слова, раніше експерти наголошували, що Уляна Супрун захищає в Україні інетреси іноземних фармакологічних компаній. Зокрема, в Україну привезли сумнівні вакцини, термін дії яких закінчується.