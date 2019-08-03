Знайдено «власницю» валізи з трупом трирічної дитини

Аня Мартинюк 03 серпня 2019, 12:59

В’ячеслав Аброськін заявив, що було встановлено особу горе-матері, яка позбулась дитини, викинувши її у чемодані.

Новину повідомляє «Преса України».

Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив про встановлення жінки, яка викинула свого трирічного хлопчика в чемодані. Як відомо, трагедія мала місце у Чернівцях. Жахаючи знахідку, червоний чемодан з замотаним у ковдру трирічним хлопчиком, було виявлено місяць назад.

Аброськін заявив, що виявити зловмисницю допомогли небайдужі українці.

«Завдяки допомозі звичайних громадян тільки сьогодні, через місяць після смерті дитини, була знайдена ця жінка, яка свою рідну дитину, трирічну малечу, викинула, як непотрібне сміття в чемодані. Матір’ю її назвати не можу. Дякую нашим небайдужим громадянам за допомогу у розшуку!» - написав він у соцмережі.

Раніше зазначалось про відкриття кримінального провадження за фактом умисного вбивства. Мотиви жінки поки невідомі.