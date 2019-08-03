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У ДФС розповіли, скільки українці платять податку на майно, землю, траспорт. Так, у відомстві представили відповідну інфографіку.
Новину повідомляє «Преса України».
Стало відомо, на скільки поповнились місцеві бюджети в Україні за рахунок дії «податку на розкіш». Мова йде про податок на майно, нерухомість, землю та транспорт, передбачений розділом XII Податкового кодексу.
Так, за підсумком минулого року фізособи принесли до бюджетів в загальному понад 4,7 млрд грн.
«Спостерігається позитивна динаміка надходжень податку на майно фізичних осіб», - зазначили представники ДФС.
12:36: Представлена інфографіка сплати українцями «податку на розкіш»
12:11: Виведенню російських найманців з Донбасу сприятиме миротворча операція ООН – Волкер
10:14: Економіст назвав розмір середньої зарплати на 2020 рік
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