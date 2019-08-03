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Курт Волкер заявив, що прогнати російські сили з Донбасу допоможе миротворча місія. Він також розповів, які кроки треба робити після такого ходу подій.
Новину повідомляє «Преса України».
Пецпредставник Держдепу США Курт Волкер зробив важливу заяву. За його словами, для очищення Донбасу від російських найманців необхідно активізувати миротворчу операцію ООН в регіоні.
«Російські сили мусять піти (з Донбасу – ред.)», – заявив він.
Буде організовано час для виконання мінських домовленостей. Зокрема, для проведення місцевих виборів.
«Один зі способів зробити це, і я вважаю його найкращим, є розгортання миротворчої операції з мандатом ООН. Саме ця місія може створити на певний час безпечну зону», – додав він.
Тим не менше він наголосив, що це не єдиний варіант, однак він є пріоритетним.
12:36: Представлена інфографіка сплати українцями «податку на розкіш»
12:11: Виведенню російських найманців з Донбасу сприятиме миротворча операція ООН – Волкер
10:14: Економіст назвав розмір середньої зарплати на 2020 рік
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