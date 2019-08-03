Актори «Сватів» поїдуть у Крим на заробітки

Аня Мартинюк 03 серпня 2019, 11:43

Актори серіалу «Свати» Студії «Квартал 95» вирішили наплювати на український закон. Так, вони відправляться розважати росіян у Криму.

Новину повідомляє «Преса України».

Сьогодні, 3 серпня, стало відомо, що актори телесеріалу «Свати» Олеся Железняк і Тетяня Кравченко зібралися виступити в анексованому Криму. Про це стало відомо з афіш вистави «Мила моя», яку покажуть у кримських містах.

Так, російські актори, які знімались в Україні, виступлять у Ялті, Сімферополі, Севастополі, Керчі, Феодосії, Євпаторії, Судаку.

Також відома вартість квитків на дійство - від 1100 до 3100 рублів, що еквівалентно від 440 до 1230 грн.