Актори «Сватів» поїдуть у Крим на заробітки

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Актори серіалу «Свати» Студії «Квартал 95» вирішили наплювати на український закон. Так, вони відправляться розважати росіян у Криму.
Новину повідомляє «Преса України».
Сьогодні, 3 серпня, стало відомо, що актори телесеріалу «Свати» Олеся Железняк і Тетяня Кравченко зібралися виступити в анексованому Криму. Про це стало відомо з афіш вистави «Мила моя», яку покажуть у кримських містах.
Так, російські актори, які знімались в Україні, виступлять у Ялті, Сімферополі, Севастополі, Керчі, Феодосії, Євпаторії, Судаку.
Також відома вартість квитків на дійство - від 1100 до 3100 рублів, що еквівалентно від 440 до 1230 грн.
12:36: Представлена інфографіка сплати українцями «податку на розкіш»
12:11: Виведенню російських найманців з Донбасу сприятиме миротворча операція ООН – Волкер
10:14: Економіст назвав розмір середньої зарплати на 2020 рік
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