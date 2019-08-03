Циклон принесе в Україну більше дощів – синоптик

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Наталія Діденко попередила, що українці можуть не розраховувати на комфортні вихідні. За її прогнозом, погода лише погіршиться.
Новину повідомляє «Преса України».
Стало відомо, якими будуть вихідні, 3 та 4 серпня. Синоптик Наталія Діденко зазначила, що з Румунії прийшов циклон, який на Одещині та Прикарпатті сформує дощі та грози, які можуть перерости у зливи зі шквалами та градом.
«Циклон поступово, протягом ночі на 4 серпня та протягом недільного дня переміщуватиметься із заходу на схід. Тому вдень, 3 серпня, вночі та вдень 4-го серпня на Півдні України, в центральних областях, на Прикарпатті та на Сході - дощі, грози, місцями сильні зливи, локальний град, при грозах шквали», - зазначила вона.
На Півночі та Заході України пройдуть періодичні дощі. Тим часом стовпчики термометрів покажуть +20+24 градуси у більшості областей.
«На Півдні в суботу ще буде спекотно, +25+30, а в неділю, 4-го серпня, на Півдні та Сході, градуси суттєво впадуть, похолодає. У Києві в суботу та неділю невеликі дощі чергуватимуться із сонцем, температура повітря становитиме +20+22 градуси», - заявила Діденко.
Підсумовуючи, вона зазначила, що також в країні буде вітряно. На покращення синоптичної картини можна очікувати з 6 серпня.
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