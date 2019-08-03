Facebook додасть своє ім’я в Instagram та WhatsApp

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Далеко не всі користувачі Instagram та WhatsApp знають, що додатки належать соцгіганту Facebook. Останній вирішив змінити це.
Новину повідомляє «Преса України».
За даними американських ЗМІ, соцгігант компанія Facebook націлилась провести ребрендинг. За словами аналітиків Big Tech, компанія додасть своє ім'я в Instagram та WhatsApp. Так, популярні сервіси будуть відомі як «Instagram від Facebook» та «WhatsApp від Facebook».
Прес-секретар Facebook підтвердив інформацію, заявивши, що компанія хоче бути зрозумілішою щодо продуктів та послуг, що входять до Facebook.
Нагадаємо, Facebook купив Instagram у 2012 році, а WhatsApp у 2014 році. Але навіть сьогодні багато користувачів цих додатків не розуміють, що вони є частиною імперії Марка Цукерберга. Facebook доклав значних зусиль, щоб дозволити їм діяти як незалежні бренди. У соціальних мережах є багато публікацій типу «Я ненавиджу Марка Цукерберга та Facebook. Я збираюся «осісти» лише в Instagram».
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