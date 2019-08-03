Економіст назвав розмір середньої зарплати на 2020 рік

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Економіст Анатолій Амелін дав свій прогноз щодо середньої заробітної плати українців. За його словами, відбудуться зміни не на користь робітників.
Новину повідомляє «Преса України».
Економіст Анатолій Амелін залишив на своїй сторінці у соцмережі повідомлення, у якому висвітлив своє бачення середньої зарплати в Україні. За його словами, у разі прямування України до інтенсивного розвитку економіки можна забути про гідний рівень зарплати.
«З'явилася новина про те, що середня зарплата в Україні перевищила $400. Єдине, що автори не згадують курс 25 грн/дол., який тимчасово зміцнився після приходу нерезидентів на ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) і зростаючих надходжень від заробітчан. Саме він допоміг в доларах отримати таку оцінку. Перемога це? Якщо ж буде досягнуто курс, закладений в бюджет 2019 -29,4 грн / $1, то отримаємо середню ЗП вже $340. Цей курс ще дуже хороший, якщо врахувати, що при будь-якому шухері нерезиденти виведуть гроші, вкладені в ОВДП, а це, на секундочку, $3 млрд», - зазначив він.
За його словами, у 2020 році можна буде спостерігати потенційну економічну кризу. Вона, впевнений Амелін, викличе зниження цін на сировину та надходжень валюти в Україну.
«А борги ми як і раніше гасимо в валюті. Як наслідок, курс може перевищити 40 грн і більше. Тут курс прогнозувати справа невдячна, але середня зарплата буде вже менше $250. І це вже повний треш, тому що з такою динамікою зарплат уже в 2025 році всі розсудливі з руками з правильного місця поїдуть. У країні залишаться тільки пенсіонери та чиновники», - зазначив він.
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