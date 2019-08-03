Кремль ніколи не віддасть Крим Україні – журналіст

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Швейцарський журналіст випустив заяву у стилі роспропаганди. Так, він заявив, що Крим більше не стане українським.
Новину повідомляє «Преса України».
Швейцарський журналіст та письменник Крістіан Мюллер зробив заяву у стилі роспропаганди. Він заявив, що Крим більше ніколи не буде українським. Свою позицію пропагандист пояснив.
За його словами, жителі анексованого півострова не раз доводили, що готові боротися за свої інтереси. Крім того, він вважає, що жителі Криму позитивно оцінюють «приєднання» півострова до Росії.
Мюллер додав, що Кремль ніколи не поверне Крим, оскільки для нього це територія важлива «в цивільному і військовому плані».
«Військовий порт, російське місто, готове до оборони населення - це Севастополь. Добровільно Севастополь ніколи не повернеться до складу України», - наголосив Мюллер.
Нагадаємо, незаконна анексія Криму відбулась у 2014 році.
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