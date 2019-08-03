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У новому кліпі Maruv постала у латексному кімоно (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 03 серпня 2019, 09:04
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У новому кліпі Maruv постала у латексному кімоно (ВІДЕО)

Співачка Maruv, яка мала представляти Україну на Євробаченні, випустила черговий провокаційний кліп.

Новину повідомляє «Преса України».

Українська виконавиця Maruv, яка стала популярною після відбору на пісенний конкус Євробачення, представила нову відео роботу. Уже традиційно виконавиця зробила акцент на звабливих тілах.

Так, кліп до пісні «Між нами» знятий в азійському стилі. Музичну зірку можна побачити у латексному кімоно з віялом та на високих підборах. Ролик активно набирає перегляди у Мережі. На каналі співачки в YouTube за майже одну добу його подивились понад 360 тисяч глядачів.

Шанувальники зірки також зазначили, що відео не нудне і варте уваги.

«Стилістика і естетика кліпів, як і сама Марув варті окремої храму!» - з’явилось у коментарях.

«Кліп класний як завжди! Пісня зовсім не зайшла, тільки музика подобається)», - додали представники інтернет-спільноти.

«Не сумнівалася що кліп буде бомбічний! Огоооонь!» - наголосили шанувальники.

 

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