Гроші людей в Ощаді, на відміну від Привата, не вкрадуть – Ляшко

Аня Мартинюк 03 серпня 2019, 08:29

Олег Ляшко прокоментував продовження повноважень голови Ощадбанку Андрія Пишного. За словами політика, останній – паталогічно чесний.

Новину повідомляє «Преса України».

Олег Ляшко, лідер «Радикальної партії», яка не пройшла у ВРУ, привітав рішення Наглядової ради державного Ощадбанку продовжити повноваження голови фінустанови Андрія Пишного. Так, він трудитиметься на посту ще 5 років.

Так, Ляшко також згадав про нацоналізований ПриватБанк, який раніше належав олігарху Ігорю Коломойському.

«Державний Ощадбанк знову очолив Андрій Пишний. Це чудова новина для нас, вкладників. Не все, безумовно, залежить від нього, більше від фінансово-економічної політики нової влади, але можна точно бути упевненим, що гроші людей в Ощаді, на відміну від Привата, не вкрадуть, бо Пишний патологічно чесний. А це найголовніше!» - написав Ляшко.

До слова, Олег Ляшко є противником команди Володимира Зеленського, якого пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.