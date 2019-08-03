Джолі показала татуйовану спину (ВІДЕО)

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Анджеліна Джолі знялась у новому ролику. Зірка дозволила операторам зняти її спину.
Новину повідомляє «Преса України».
Сьогодні, 3 серпня, стало відомо, що татуйована богиня Анджеліна Джолі з’явилась у новому ароматному ролику Guerlain Mon Mon Guerlain Intense.
44-річна актриса розляглась на атласних простирадлах, охоче демонструючи татуювання. Так, у ролику режисера кінематографа Еммануеля Любезки актриса миготить усмішкою, насолоджуючись запахом пишного парфуму.
За попередніми даними, ролик зняли в сільській місцевості камбоджійського будинку Анджеліни Джолі.
«Відео, здавалося, демонструє її в природному світлі з мінімальним макіяжем та укладкою волосся. Також досить детально були показані її татуювання», - відзначили ЗМІ.
До слова, на лівому плечі у Джолі є молитва кхмерською мовою: «Нехай ваші вороги біжать далеко від вас; Якщо ви здобудете багатство, нехай воно завжди залишиться вашим; Вашою красою буде краса Апсари; Куди б ви не поїхали, багато хто буде служити вам і захищати вас, оточуючи вас з усіх боків».
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